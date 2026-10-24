صن داونز حامل اللقب يودع دوري أبطال إفريقيا

خرج حامل اللقب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بشكل مفاجئ من الدور التمهيدي الثاني المؤهل للمجموعات، بعد تعادله 1-1 مع ويلييت الأنغولي، فيما حقق مولودية الجزائر «ريمونتادا» بقلب تأخره ذهابا بهدفين إلى تأهل بثلاثية نظيفة على حساب إنوغو رينجرز النيجيري، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأصبح صنداونز أول حامل لقب لا يبلغ مرحلة المجموعات منذ مازيمبي من جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2016.

وفاز فريق مدينة بريتوريا بدوري الأبطال للمرة الأولى عام 2016، وكرر الإنجاز الموسم الماضي، بفوزه على الجيش الملكي المغربي 2-1 في مجموع مباراتي النهائي.

في بريتوريا، أعطى تشريق ماثيوز التقدم لصنداونز بعد 11 دقيقة فقط على ملعب لوفتوس فيرسفيلد. لكن المضيف أهدى ويلييت هدف التعادل في الدقيقة 49، حين اعترض قائد الفريق مابولولو تمريرة خلفية ضعيفة، وانطلق بها ليعادل بتسديدة محكمة. وأنهى الإقصاء سلسلة 10 تأهلات متتالية لصنداونز إلى دور المجموعات، منذ فوزه على الزمالك المصري في نهائي 2016.

وتأهل أيضا مولودية الجزائر، بعدما تجاوز على أرضه تأخره بهدفين في الذهاب بفوز دراماتيكي 3-0 على إنوغو رينجرز في ملعب علي عمار، جاءت كل أهداف المولودية في الشوط الثاني، إذ سجل شهر الدين بوخلدة والغيني محمد بانغورا، قبل أن يسجل سفيان بيازيد في الوقت بدل الضائع ليحسم التأهل.

بدأت العودة القوية لفريق العاصمة في الدقيقة 58، حين منح بوخلدة التقدم لـ«العميد»، مما أعاد الأمل لجماهير الفريق.

وضيّع بانغورا فرصة ذهبية لتعزيز التقدم، عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70. وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق، أضاف بانغورا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لتصبح النتيجة الإجمالية 2-2، وسط احتفالات صاخبة في المدرجات.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة نحو ركلات الترجيح، سجل بايزيد هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليُكمل مولودية الجزائر عودته الرائعة.

ويسعى الفريق الجزائري لتكرار إنجازه الذي حققه قبل نصف قرن، حين توج بلقبه الوحيد عام 1976.

وفي لقاء آخر، تجاوز بيترو دي لواندا الأنغولي تأخره بهدفين في الذهاب أمام سكوتلاند من زمبابوي ليحجز بدوره مقعدا في دور المجموعات. وفاز بيترو، الذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال مرتين، على الوافد الجديد إلى المسابقة الإفريقية، 3-0 في لواندا ليتأهل 3-2 في المجموع.

وعلى عكس مواطنه صنداونز، تمكن أورلاندو بايرتس بقيادة مدربه المغربي عبد السلام وادو من تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي، ليتأهل إلى دور المجموعات، منهيا المواجهة بنتيجة إجمالية 5-0، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 1-0.