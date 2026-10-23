عقوبات مالية ضخمة تُطال لاعبي الأهلي المصري

قرر وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الفريق، عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وذكر الأهلي، في بيان رسمي، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، بحضور المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لمناقشة أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن مدير الكرة تحدث مع اللاعبين بشأن ابتعاد عدد منهم عن مستواهم الفني والبدني لأسباب غير معروفة، مشددا على ضرورة تصحيح الأخطاء واستعادة المستوى المعهود.

وأكد وائل جمعة خلال الجلسة أن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تقصير من أي عنصر داخل الفريق، مشيرا إلى ضرورة أن يراجع كل لاعب نفسه ويقيّم ما يقدمه من أداء.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي لن يتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه، في رسالة واضحة بضرورة تحمل الجميع المسؤولية والعمل على استعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

على جانب أخر، وعلى هامش احتفالية فريقي كرة اليد للرجال والسيدات بعد فوزهما ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن أي لاعب لا يدرك قيمة ومكانة قميص النادي فلن يكون له مكاناً بين جدرانه، في رسالة صريحة أن المرحلة المقبلة لن تسمح بوجود أنصاف اللاعبين.

