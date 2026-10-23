كأس آسيا تُقام في السنوات «الزوجية» بداية من 2032



وافقت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها غير العادي 2026، أمس الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، على سلسلة من التعديلات المهمة على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



واستجابةً للظروف الاستثنائية التي أوجدتها التغييرات المرتقبة التي سيُجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم على جدول مسابقاته الدولية، وبعد التشاور مع الهيئة الدولية المشرفة على كرة القدم، تتضمن التعديلات أحكاماً انتقالية تتعلق بالحوكمة، وتهدف إلى ضمان استمرار التوافق بين الدورة الانتخابية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ودورة مسابقاته.



وسيؤدي التطور المستمر في جدول المسابقات الرياضية الدولية إلى انتقال موعد إقامة كأس آسيا لكرة القدم من السنوات الفردية إلى السنوات الزوجية، اعتباراً من نسخة عام 2032، ويضمن إطار الحوكمة المعدّل استمرار توافق انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع موعد إقامة أبرز مسابقاته للمنتخبات الوطنية. وهذا يعني أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتمكن من مواصلة الإشراف على تنظيم المسابقة في المراحل الحاسمة، بما يضمن الاستقرار والانسجام بين مهام اتخاذ القرارات التنفيذية للاتحاد وعملياته التشغيلية.



وفي كلمته أمام الكونغرس الآسيوي لكرة القدم، الذي وافق بالإجماع على التعديلات الأساسية، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «إن قراركم اليوم يعزز منظومة الحوكمة لدينا، ويضمن بقاء لوائحنا راسخة وشفافة وملائمة لأهدافها، بما يكفل الاستمرارية ويتيح لنا المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأفضل لكرة القدم الآسيوية».



وأضاف: «دعونا نركز بالكامل على المصلحة الجماعية لكرة القدم الآسيوية، ونواصل إظهار الأسس الحقيقية للاتحاد القاري النموذجي أمام العالم؛ الاتحاد الذي يتسم بالشفافية في حوكمته، والوحدة في أهدافه، والشمولية في رؤيته».



كما أكد رئيس الاتحاد الآسيوي دعمه الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في مساعيه لإعادة انتخابه، مضيفاً: «تكمن أعظم نقاط قوتنا في وحدتنا، وقد شهدنا جميعاً الإنجازات التاريخية التي يمكن لكرة القدم الآسيوية تحقيقها عندما نقف معاً. إن المسيرة الاستثنائية لكرة القدم الآسيوية وإنجازاتها التاريخية تستندان بصورة راسخة إلى الشراكة القوية والثقة والرؤية المشتركة التي تجمعنا كأسرة واحدة موحدة».



وأردف بالقول: «بينما نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وتنافسية، يبقى تضامننا أعظم نقاط قوتنا. ونحن على أتم الاستعداد للمضي قدماً، متحدين في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو».



وكما كان مقرراً سابقاً، ستُجرى انتخابات المناصب القيادية الرئيسية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بموجب المواد من 32.1 (أ) إلى 32.1 (هـ) من النظام الأساسي للاتحاد، في عام 2027، إلا أنه، وعملاً بالحكم الانتقالي الجديد، سيتولى الأشخاص المنتخبون مناصبهم اعتباراً من الأول من يناير 2028، لولاية تمتد من عام 2028 إلى عام 2032.



وسيواصل الأعضاء الحاليون الذين انتُخبوا للفترة من 2023 إلى 2027 أداء مهامهم حتى نهاية عام 2027، بما يتماشى مع التفويض الممنوح لهم حالياً.

وسيصدر المزيد من التفاصيل المتعلقة بانتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الوقت المناسب.