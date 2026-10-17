الأفريقي التونسي يعود بتعادل ثمين من أمام مازيمبي

عاد الأفريقي ​التونسي بتعادل ثمين 1-1 من ملعب مضيفه مازيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية في ذهاب دور 32 لدوري ⁠أبطال أفريقيا لكرة القدم.

افتتح مازيمبي التسجيل في الدقيقة 38 عبر كازيما ‌بازو بضربة رأس، لكن رد الأفريقي جاء سريعاً، إذ أدرك آلان كونتي التعادل بعد أقل من دقيقة بتسديدة ‌قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت ​الدقائق الأخيرة إثارة ​إضافية بعدما ألغى ⁠الحكم هدفاً لمازيمبي بسبب وجود لمسة يد سبقت التسجيل.

وكاد ​الأفريقي ⁠أن ⁠يعود بانتصار ثمين، لكن تسديدة أيمن الحرزي في الوقت ⁠المحتسب بدل الضائع مرت بمحاذاة مرمى مازيمبي.

وتقام مباراة الإياب يوم 25 أكتوبر في تونس، حيث سيسعى النادي الأفريقي إلى استثمار ​نتيجة الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل أمام جماهيره.