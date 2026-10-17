الأهلي المصري يعود بفوز مهم من أرض كيتارا ⁠الأوغندي

سجل الأهلي ​المصري هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف في الفوز 2 ـ 1 على مضيفه كيتارا ⁠الأوغندي في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم السبت.

وتقدم كيتارا في الدقيقة 30 عندما وضع ‌جدافي وهاب الكرة في الشباك ‌من مسافة قريبة ‌مستغلاً تمريرة ‌عرضية منخفضة من الجانب الأيسر.

وأدرك عمر ​الساعي التعادل ‌في ​الدقيقة 67 ⁠بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مرت من ​بين ⁠قدمي ⁠الحارس.

وقبل 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني ⁠حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 80 إثر تدخل تعرض له أكرم توفيق داخل ‌المنطقة.

وسجل أحمد سيد (زيزو) هدف الفوز ​من علامة الجزاء.