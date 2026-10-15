مواجهة صعبة للزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهتين خارج ملعبهما غداً الجمعة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل الزمالك ضيفاً على الجيش الرواندي، بينما يلتقي بيراميدز مع المريخ بانتيو بطل جنوب السودان بحثاً عن نتيجة إيجابية تمهد الطريق نحو التأهل إلى دور المجموعات.

يدخل الزمالك مواجهة الجيش الرواندي على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، متطلعاً إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. ويأمل الفريق في العودة بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب وتساعده على استعادة الثقة عقب التعثر المحلي الأخير.

وفي المواجهة الثانية يحل بيراميدز ضيفاً على المريخ بانتيو على استاد جوبا الدولي بالعاصمة الجنوب سودانية، وتشكل أرضية النجيل الصناعي أحد تحديات اللقاء، إذ تتطلب دقة في التمرير وسرعة في اتخاذ القرار، إلى جانب التركيز في التعامل مع الكرات المرتدة، والتحولات الهجومية للمريخ.