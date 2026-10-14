انتصار دراماتيكي لعجمان على أربيل في دوري أبطال الخليج





حقق عجمان فوزاً تاريخياً ومثيراً في مستهل مشاركته الأولى بدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أربيل العراقي إلى انتصار دراماتيكي بنتيجة 5-4، في مواجهة حافلة بالإثارة والأهداف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لنسخة 2026-2027، ليحصد «البرتقالي» ثلاث نقاط ثمينة في بداية رحلته الخليجية.

وتألق البرازيلي فيكتور هنريكي بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و38 و75 من ركلة جزاء، فيما أضاف وليد أزارو وبلال يوسف الهدفين الآخرين في الدقيقتين 60 و70، وفي المقابل، سجل ناثان ميلوني هدفين لأربيل في الدقيقتين 15 و25، بينما أحرز أمير جاموس وإيفياني إزي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 20 و68.

وفرضت الإثارة نفسها على الشوط الأول من مواجهة أربيل وعجمان، بعدما شهدت الدقائق الـ45 تسجيل خمسة أهداف، في مباراة اتسمت بالإيقاع الهجومي السريع، والفاعلية أمام المرمى، مقابل ثغرات دفاعية منحت الفريقين فرصاً متكررة للتسجيل.

واستغل أربيل المساحات في دفاع عجمان، ونجح البرازيلي ناثان ميلوني في افتتاح التسجيل بالدقيقة 15، بعدما أنهى هجمة مرتدة بنجاح، مستفيداً من سرعة التحول الهجومي وعدم قدرة دفاع عجمان على احتواء المحاولة.

ولم يتأخر رد عجمان، إذ تمكن البرازيلي فيكتور هنريكي من إدراك التعادل بعد أربع دقائق فقط، ليعيد فريقه سريعاً إلى أجواء المباراة، ولكن أربيل استعاد التقدم في الدقيقة 20، عندما تابع عمرو أبو جاموس الكرة أمام المرمى، قبل أن يعود ميلوني ويضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً في الدقيقة 25، ليعزز أفضلية أربيل ويضع دفاع عجمان تحت ضغط متواصل.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد فيكتور هنريكي ليقلص الفارق بتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38، مانحاً عجمان دفعة معنوية مهمة، ومبقياً المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ولم تقل الإثارة في الشوط الثاني عن سابقه، بل بلغت المواجهة ذروتها مع استمرار تبادل الأهداف، قبل أن ينجح عجمان في قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 5-4، في مباراة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرةز

وبادر عجمان بالعودة إلى المباراة في الدقيقة 60، عندما نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، معيداً المواجهة إلى نقطة التعادل بنتيجة 3-3، ومشعلاً أجواء اللقاء من جديد.

ولكن أربيل لم يستسلم، واستعاد التقدم في الدقيقة 68 عن طريق إيفياني إزي، ليضع فريقه مجدداً في المقدمة بنتيجة 4-3، في ظل استمرار الاندفاع الهجومي من الطرفين وغياب الاستقرار الدفاعي.

ولم تدم فرحة أربيل طويلاً، إذ أدرك عجمان التعادل بعد دقيقتين فقط، عندما سجل محمد الطائي هدفاً عكسياً بالخطأ في مرمى فريقه، مانحاً أصحاب القميص البرتقالي التعادل 4-4 في الدقيقة 70.

واكتملت عودة عجمان في الدقيقة 75، عندما عاد البرازيلي فيكتور هنريكي ليضرب مجدداً من ركلة جزاء، مسجلاً هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه، ليمنح عجمان التقدم للمرة الأولى في المباراة، ويقوده إلى فوز مثير بنتيجة 5-4، بعدما كان متأخراً 2-3 مع نهاية الشوط الأول.