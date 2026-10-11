العين «الذهبي» يواجه القوة الجوية العراقي

تقرر أن يرتدي فريق العين الزي الذهبي الكامل، فيما يرتدي القوة الجوية العراقي الزي الأزرق في المواجهة التي تجمع الفريقين غداً الأثنين على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الأحد في فندق زينة الحياة بمدينة البصرة العراقية، برئاسة الدكتور بشير، مراقب المباراة، وحضور سانجاي كومار، المسؤول الأمني بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الناديين والجهات المعنية بالتنظيم.

واستعرض الاجتماع الترتيبات التنظيمية والفنية والأمنية المتعلقة بالمواجهة، بما في ذلك إجراءات دخول الفريقين إلى الملعب، ومواعيد الوصول والإحماء، وآلية دخول اللاعبين والحكام، إلى جانب الترتيبات الإعلامية والبروتوكولية، وخطط تأمين الجماهير، بما يضمن إقامة المباراة وفق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم