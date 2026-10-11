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استقبال رسمي وحفاوة عراقية ببعثة العين في البصرة

البيان

حظيت بعثة نادي العين باستقبال رسمي حافل لدى وصولها إلى مطار البصرة الدولي على متن طائرة خاصة، وسط أجواء احتفالية عكست أصالة الضيافة العراقية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور عقيل الفوجي، ممثل محافظ البصرة وعضو مجلس المحافظة، فيما أضفى أطفال البصرة، من البنين والبنات، لمسة تراثية مميزة على مراسم الاستقبال، بارتدائهم الأزياء العراقية التقليدية وحملهم علمي الإمارات والعراق، في مشهد جسّد مشاعر الترحيب والمودة بين الشعبين الشقيقين.

واتسمت إجراءات استقبال البعثة ودخولها بانسيابية لافتة وتنظيم احترافي رفيع المستوى، عكس حجم الاهتمام الرسمي وكرم الحفاوة التي أحاطت بزيارة الزعيم العيناوي إلى مدينة البصرة.