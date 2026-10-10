الحكم الصومالي عمر أرتان يطلب الاستقرار في الدوري المصري

كشف رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري، عصام عبدالفتاح، عن رغبة الحكم الصومالي عمر أرتان في الاستقرار بمصر والتحكيم بالدوري المصري، خلال موسم 2026-2027.

وقال عبدالفتاح في تصريحات إعلامية، إن أرتان، وهو أحد حكام النخبة الأفارقة، تقدم بطلب رسمي في هذا الشأن، للاستقرار في مصر والتحكيم بمسابقاتها المحلية.

وأوضح رئيس لجنة الحكام المصرية أن أرتان تواصل معه، وأبدى رغبته في إدارة مباريات الدوري المصري، مؤكداً ترحيبه بالطلب على أن يعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لاتخاذ القرار النهائي.

وأشاد عبدالفتاح بمستوى أرتان، واصفاً إياه بأنه أفضل حكم في أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه في حال موافقة اتحاد الكرة، سينضم الحكم الصومالي إلى منظومة التحكيم المصرية.

وكان أرتان قد واجه أزمة حالت دون مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعدما منع من دخول الولايات المتحدة لدى وصوله إلى مطار ميامي في يونيو الماضي، وتحول إلى ظاهرة عالمية وحظي بموجة تعاطف واسعة.

وعقب الواقعة، تلقى الحكم الصومالي دعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على منافسه أستون فيلا بنتيجة 2-1.