الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل 5 لاعب في أفريقيا بالقرن الـ21

تصدر النجم محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب طرابزون سبور التركي، قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة في القرن الـ 21، وفقًا لتقييم نشره موقع SCORE90 بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وجاء النجم المصري في صدارة القائمة، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم قارة أفريقيا الذين تركوا بصمة واضحة في عالم كرة القدم العالمية خلال المواسم الماضية.

وحل الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثاني، بينما جاء الإيفواري ديديه دروجبا في المركز الثالث، واحتل مواطنه يايا توريه المركز الرابع، فيما جاء السنغالي ساديو ماني في المركز الخامس.

ويواصل محمد صلاح تعزيز مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته، إلى جانب أرقامه المميزة مع ليفربول قبل انتقاله لنادي طرابزون سبور والمنتخب المصري.