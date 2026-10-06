الوفد الإعلامي لـ «خليجي 27» يؤدي مناسك العمرة

أدى الوفد الإعلامي المشارك في تغطية بطولة كأس الخليج «خليجي الديار العربية 27» مناسك العمرة، خلال زيارة إلى مكة المكرمة ضمن برنامج الزيارات المصاحبة للبطولة التي تستضيفها مدينة جدة.

شملت الزيارة جولة تعرف خلالها الإعلاميون إلى عدد من المشاريع والوجهات في مكة المكرمة، ضمن برنامج استضافته «الديار العربية» للوفد الإعلامي.

أتاحت الزيارة للمشاركين فرصة التعرف إلى جوانب من المشهد العمراني في مكة المكرمة، إلى جانب أداء مناسك العمرة، في محطة جمعت البعدين الديني والثقافي ضمن الأنشطة المصاحبة للحدث الخليجي.