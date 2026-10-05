المغربي جلال جيد حكماً لنهائي «خليجي 27»



أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تجمع منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي غداً الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولى الكويتي عبدالله جمالي مهمة الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي مهمة الحكم الخامس.



وفي تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعداً لحكم الفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً لحكم الفيديو، فيما يتولى العُماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.



وكان منتخبنا قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره العُماني بهدف دون رد فيما تأهل المنتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب القطري في الدور نصف النهائي 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.