أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم حرصه على إدارة الجوانب الفنية والتنظيمية والمالية لبطولاته، ضمن أطر مؤسسية واضحة، وبالتنسيق المستمر مع اللجنة المحلية المنظمة. وأوضح الاتحاد أن «خليجي الديار العربية 27» شهدت منذ مرحلة الإعداد تعاوناً وتنسيقاً متواصلاً بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إلى جانب عمل متواصل من لجان الاتحاد المختلفة، التي تضم خبرات واسعة في إدارة البطولات الكبرى، وتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة.

وفي جانب النقل التلفزيوني حرص الاتحاد على توفير إنتاج تلفزيوني بمستوى فني مرتفع، من خلال شركة IMG، إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة الواسعة في مجال الإنتاج والنقل التلفزيوني الرياضي.

وأشار الاتحاد إلى أن التنسيق الفني بين شركة IMG واللجنة المحلية المنظمة بدأ قبل انطلاق البطولة بفترة كافية، حيث تم تزويد اللجنة بجميع المتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالإنتاج والنقل التلفزيوني، بما يشمل أعداد الكاميرات ومواقع توزيعها، وعربات النقل والتجهيزات الفنية، وذلك من خلال تقارير تفصيلية مستقلة لكل ملعب من ملاعب البطولة.

وأضاف أن هذه التقارير والمتطلبات كانت متاحة قبل انطلاق المنافسات بوقت كافٍ، بما يتيح مراجعتها ومناقشة أي ملاحظات أو متطلبات إضافية خلال مرحلة التحضير. ومع انطلاق البطولة وعندما طُلبت زيادة عدد الكاميرات المستخدمة في نقل المباريات استجاب الاتحاد للطلب بصورة فورية، وتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة، دون تحميل اللجنة المحلية المنظمة أي تكاليف إضافية، وذلك حرصاً على الارتقاء المستمر بجودة البث، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمشاهد، كما عمل الاتحاد على توسيع نطاق انتشار البطولة إقليمياً ودولياً، حيث تم إتاحة حقوق البث لـتسع قنوات ومنصات في المنطقة العربية والخليجية، إلى جانب ست جهات ناقلة دولية، ما أسهم في وصول البطولة إلى أسواق وجماهير خارج المنطقة، شملت أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدداً من دول البلقان.

وفيما يتعلق بالتذاكر أوضح الاتحاد أن هيكل الأسعار الأولي للبطولة تم الاتفاق عليه واعتماده مسبقاً، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة ضمن الترتيبات المعتمدة للبطولة. وعندما طلبت اللجنة المحلية المنظمة لاحقاً تعديل الأسعار وتخفيضها استجاب الاتحاد الخليجي لكرة القدم بصورة فورية، وتم اعتماد الأسعار الجديدة، وتنفيذ التخفيضات بما يتناسب مع تطلعات جماهير البطولة، ويوفر خيارات أوسع لحضور المباريات.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أنه يتعامل مع جميع الدول والمدن المستضيفة لكأس الخليج وفق المعايير ذاتها، وأن الهدف الدائم هو تقديم البطولة بالمستوى الذي يليق بتاريخها ومكانتها، وفي الوقت نفسه إبراز الدولة والمدينة المستضيفة بالصورة، التي تعكس قدراتها ومكانتها التنظيمية أمام جماهير البطولة في المنطقة وخارجها.

واختتم الاتحاد بالتأكيد على أهمية تحري الدقة عند تناول المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والمالية للبطولة، والرجوع إلى مصادره الرسمية عند الحاجة إلى أي معلومات أو تفاصيل ذات صلة.