منتخب الإمارات يضرب موعداً مع السعودية في نهائي «خليجي 27»

تأهل المنتخب الإماراتي للقاء المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، بعد فوزه على منتخب عمان 1-0، في المباراة الثانية للدور نصف نهائي البطولة، والتي جرت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وسجل لـ«الأبيض»، عثمان كمارا في الدقيقة 22 من عمر المباراة التي شهدت إضاعة نيكولاس خيمينيز ركلة جزاء لمنتخب الإمارات سددها في الدقيقة 56، وتصدى لها إبراهيم المخيني حارس منتخب عمان.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره المنتخب القطري بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المواجهة الأولى للدور نصف النهائي، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

هدف كمارا

فرض منتخب الإمارات أفضلية واضحة في بداية المباراة، من خلال الاستحواذ والاعتماد على التحرك عبر الأطراف، وسط تراجع دفاعي من المنتخب العماني الذي تعامل جيداً مع المحاولات الهجومية الأولى لـ«الأبيض».

وكانت أخطر فرص «الأبيض» في الدقيقة 9، عندما أطلق بيريرا تسديدة قوية تصدى لها الحارس العماني إبراهيم ببراعة، قبل أن يواصل المنتخب الإماراتي ضغطه ومحاولاته الهجومية، فيما كاد خيمينيز أن يفتتح التسجيل بعد انطلاقة مميزة وتمريره الكرة إلى ميلوني.

وواصل «الأبيض» استحواذه ومحاولاته لاختراق الدفاع العماني، قبل أن يرسل خيمينيز في الدقيقة 15، كرة عرضية خطيرة من الجهة اليسرى مرت قريبة من المرمى.

ونجح المنتخب الإماراتي في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 22، بعدما استغل عثمان كمارا عرضية متقنة، وحولها برأسه داخل شباك عمان، معلناً تقدم «الأبيض».

ورد المنتخب العماني سريعاً، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة التالية، بتسديدة قوية على الطائر من أمجد، إلا أن خالد عيسى تألق في التصدي لها، قبل أن يعود خالد للتدخل مجدداً أمام تسديدة من زاوية مغلقة للبريكي في الدقيقة 25.

ومع مرور الوقت، فرض المنتخب العماني ضغطاً أكبر، وتراجع «الأبيض» للدفاع للحفاظ على تقدمه، فيما شكلت المرتدات العمانية خطورة، أبرزها في الدقيقة 40، عندما انطلق عصام، قبل أن يتدخل عصام فايز بإعاقة الهجمة ويحصل على بطاقة صفراء.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقتاً بدل ضائع، حافظ خلالها المنتخب الإماراتي على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بتفوق «الأبيض» بهدف دون مقابل.

تأمين الانتصار

واصل المنتخب العماني ضغطه مع بداية الشوط الثاني، مستفيداً من بعض التراجع الإماراتي، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 46، بعدما أخطأ مدافع «الأبيض» في التعامل مع كرة طويلة وحولها بالخطأ باتجاه مرماه، إلا أن خالد عيسى كان يقظاً وأبعد الخطر.

ورد المنتخب الإماراتي سريعاً بهجمة مرتدة في الدقيقة 48، قادها نيكولاس خيمينيز باتجاه غويلهرم بالا، لكن كرة بالا ذهبت إلى الشباك الجانبية.

وحصل «الأبيض» على ركلة جزاء بعدما انفرد لوان بيريرا بالحارس العماني الذي عرقله داخل المنطقة، ليتقدم خيمينيز لتنفيذ الركلة، إلا أن الحارس إبراهيم المخيني تألق وتصدى لها في الدقيقة 56.

واستمر المنتخب الإماراتي في البحث عن الهدف الثاني، وكاد روبن فيليب أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 71، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن المخيني تألق مجدداً وأنقذ مرماه ببراعة.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، كثف المنتخب العماني محاولاته بحثاً عن التعادل، إلا أن الدفاع الإماراتي وحارس المرمى خالد عيسى حافظا على التقدم، وكان الأخير في الموعد بالدقيقة 84 عندما خرج من مرماه وأبعد كرة طويلة كانت تهدد مرماه، ليحسم «الأبيض» بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للنسخة 27 من كأس الخليج.