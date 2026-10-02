دونيس: نثق بقدرة السعودية على عبور قطر إلى نهائي "خليجي 27"





أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية "الأخضر" لخوض المواجهة المرتقبة أمام المنتخب القطري غداً، في الدور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 27"، مشدداً على أن فريقه سيدخل اللقاء بطموح تقديم أفضل مستوياته وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن جاهزون لهذه المواجهة، وندرك أننا سنواجه منتخباً يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وتجارب واسعة، ولذلك علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز، وأن نلعب بأسلوبنا مع دراسة طريقة المنافس والتعامل مع نقاط قوته".

وأضاف: "نسعى إلى تقديم أفضل أداء ممكن، وخوض المباراة بالطريقة التي تساعدنا على الوصول إلى النهائي، وفي مباريات خروج المغلوب، نحتاج إلى إعداد الفريق بصورة تمنحه هوية واضحة، مع القدرة على الصمود والمرونة أمام المنافس، والأهم ألا نسمح للضغوط بالتأثير فينا، وأن نلعب بثقة كبيرة داخل الملعب".

وأشار مدرب المنتخب السعودي إلى أن الروح المعنوية داخل الفريق مرتفعة، وقال: "المنتخب يتمتع بروح عالية، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في الظهور بصورة جيدة خلال هذه المواجهة الحاسمة، ونحن نثق في قدرتهم على تقديم المستوى الذي ننتظره منهم".

وحول الدعم الجماهيري، أكد دونيس أن حضور المشجعين يمثل دافعاً إضافياً للاعبين، موضحاً: "الجماهير صنعت لنا أجواء رائعة في الملعب خلال المباريات الماضية، ونريد أن نواصل العمل من أجل تحقيق انتصار جديد وإسعادهم، والوصول إلى المباراة النهائية".

ومن جانبه، أكد عبدالله آل سالم، لاعب المنتخب السعودي، أن مواجهة قطر تختلف عن مباريات دور المجموعات، باعتبارها مباراة حاسمة لا تقبل التعويض، مشيراً إلى أن "الأخضر" يتطلع إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق التأهل إلى النهائي.

وقال آل سالم: "مواجهة المنتخب القطري ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، لأنها تأتي في الدور نصف النهائي، وهي مباراة حاسمة تتطلب تركيزاً أكبر من الجميع، ونحن أمام منتخب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق له التتويج بكأس آسيا مرتين، لكننا أيضاً نملك فريقاً قوياً، ونتطلع إلى الوصول للمباراة النهائية".

وشدد اللاعب السعودي على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: "سنلعب بروح الفريق الواحد، والجميع يسهم في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق. لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وهذا أمر جيد بالنسبة للمدرب، خصوصاً في بطولة مهمة مثل كأس الخليج".

وأكد آل سالم أن جميع اللاعبين على استعداد لتقديم أقصى ما لديهم بغض النظر عن المشاركة أساسياً أو من مقاعد البدلاء، وقال: "سواء شاركت أساسياً أو احتياطياً، فالهدف واحد، وهو تمثيل المنتخب بأفضل طريقة ممكنة، وبذل كل ما لدينا من أجل تحقيق البطولة".