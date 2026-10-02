لوبيتيغي: قطر جاهزة للسعودية والمدرجات تمنحنا حافزاً إضافياً





رفع الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، سقف التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي السبت، مؤكداً جاهزية "العنابي" لخوض نصف نهائي "خليجي 27"، ومشدداً على أن الهدف واضح وهو انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

وأكد لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المنتخب القطري استغل الفترة التي أعقبت دور المجموعات في الاستعداد للمواجهة، وقال: "نحن مستعدون لخوض هذه المواجهة المفصلية، وتحضرنا لها بصورة جيدة، وكان التركيز خلال الفترة الماضية على استعادة جاهزية اللاعبين والتعافي، باعتبار أن ذلك كان النقطة الأهم قبل المباراة".

وأضاف: "اللاعبون يتمتعون بروح معنوية عالية، والجميع لديه رغبة كبيرة في بذل أقصى ما لديه وتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، أما بالنسبة للتشكيلة، فالأمور واضحة بالنسبة لنا، واللاعبون جاهزون للمواجهة".

وأشار المدرب الإسباني إلى صعوبة المهمة أمام المنتخب السعودي، خصوصاً أنه يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، وقال: "سنواجه منافساً قوياً، وهو المنتخب المستضيف، وهذا بالتأكيد يضعنا أمام تحدٍ كبير، لكننا ندرك طبيعة هذه المواجهات ونعرف جيداً ما ينتظرنا".

ورغم الحضور الجماهيري المتوقع، أكد لوبيتيغي أن الأجواء الجماهيرية لن تمثل عبئاً على لاعبيه، بل يمكن أن تتحول إلى عامل يحفزهم، وقال: "لدينا الخبرة الكافية للعب أمام جماهير كبيرة، ومن حسن حظنا أن الملعب سيكون ممتلئاً، لأن هذه الأجواء ستزيد من حماسنا، ولا أرى أن ذلك يمثل ضغطاً علينا، بل سيكون حافزاً إضافياً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".

وشدد مدرب "العنابي" على ضرورة التعامل مع المباراة بتركيز كامل، بعيداً عن البحث عن الأعذار، وقال: "لا توجد أعذار في مثل هذه المواجهات، وتركيزنا منصب على المباراة نفسها وعلى كيفية التغلب على المنافس، وعلينا أن ندافع بصورة جيدة، وفي الوقت نفسه نهاجم بحدة عندما تتاح لنا الفرصة، ولدينا القوة البدنية والذهنية والتكتيكية التي تساعدنا على خوض هذا النوع من المباريات".

واختتم لوبيتيغي حديثه بالتأكيد على ثقة المنتخب القطري بقدراته، وقال: "نتمتع بثقة عالية ونريد أن نقدم مباراة جيدة، وإذا نجحنا في تحقيق الفوز على المنتخب السعودي والتأهل إلى النهائي، فسيكون ذلك أمراً رائعاً بالنسبة لنا".

ومن جانبه، أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، أن "العنابي" يدخل مواجهة السعودية بمعنويات مرتفعة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة وضرورة تحقيق النتيجة التي تقودهم إلى النهائي.

وقال حاتم: "نحن مستعدون للمواجهة بمعنويات مرتفعة، والجميع جاهز لتقديم كل ما لديه وتحقيق النتيجة المطلوبة، وتركيزنا منصب بشكل كامل على التأهل".

وأضاف: "نعرف جيداً صعوبة المباراة أمام المنتخب السعودي، خصوصاً أننا نواجه صاحب الأرض والجمهور، لكننا جاهزون لهذا التحدي، وهدفنا واضح وهو مواصلة المشوار والمنافسة على لقب البطولة".

وأوضح أن المنتخب القطري يمر بمرحلة مختلفة عن السنوات الماضية، وقال: "الفترة التي عشناها خلال كأس العالم كانت مختلفة عن الوضع الحالي، وهناك عناصر جديدة في المنتخب، ونحن نمر بمرحلة انتقالية، ولذلك فإن هذه البطولة لها خصوصيتها، وهدفنا هو المنافسة وتحقيق اللقب".

وعن الأجواء الجماهيرية المنتظرة، قال حاتم: "اللعب أمام أكثر من 50 ألف مشجع سيكون أمراً رائعاً، وأعتقد أن هذه الأجواء ستمنحنا حافزاً كبيراً خلال المباراة، ونتطلع إلى الاستفادة منها وتقديم المستوى الذي يساعدنا على الوصول إلى النهائي".