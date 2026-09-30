«كاف» يعلق على صورة مرموش وأطفال جنوب السودان بـ 6 كلمات

سجل عمر مرموش هدفين، ساعد من خلالهما في فوز مصر على جنوب السودان بنتيجة 0/5، في ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت ثنائية مرموش في الدقيقتين 49 و83 من زمن المباراة، بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء.

وتمكّن البالغ من العمر 27 عاماً من إنهاء صيامه التهديفي، إذ عجز عن هز الشباك رفقة منتخب «الفراعنة» ونادي توتنهام هوتسبير في آخر 139 يوماً.

وشارك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» متابعيه في منصة «إكس» لقطة مصورة لعمر مرموش مع أطفال في جنوب السودان على هامش المباراة، وعلق قائلاً: «هنا أفريقيا، هنا الشغف، وهنا الحب».