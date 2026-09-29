جنوب السودان يدفع ثمن انتفاضة الفراعنة

حقق منتخب مصر الثلاثاء فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 بانتصار عريض خارج أرضه على جنوب السودان بنتيجة 5 / صفر.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقاً بهدف سجله مصطفى زيكو بعد تمريرة من زميله أحمد فتوح في الدقيقة 36 من المباراة التي أقيمت في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وفي الشوط الثاني، أضاف عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة بينية متقنة من مهند لاشين.

وفي الدقيقة 75، مرر مروان عطية كرة بينية إلى البديل إبراهيم عادل الذي انفرد بالمرمى، وسدد بيسراه في الشباك، ليسجل الهدف الثالث لأبطال أفريقيا سبع مرات.

وبسيناريو مشابه، انفرد مرموش مجدداً بالمرمى بعد بينية من إمام عاشور، ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 83.

واختتم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، لاعب برشلونة الإسباني، مهرجان الأهداف في الدقيقة 92 بعدما تابع تسديدة زميله أسامة فيصل التي ارتدت من حارس المرمى.

بهذه النتيجة يعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 4 نقاط بعد تعادل سلبي مع أنغولا في القاهرة بالجولة الأولى، يوم الجمعة الماضي.

في المقابل يتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب بدون نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام مالاوي في الجولة الأولى.

وبعد أول جولتين من التصفيات، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.