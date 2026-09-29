المغرب يتخطى ليسوتو في تصفيات أفريقيا





عاد منتخب المغرب بثلاث نقاط ثمينة من خارج ملعبه بالفوز على مضيفه ليسوتو بنتيجة 2 - 0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

ويدين أسود أطلس بهذا الفوز لنجم الوسط عز الدين أوناحي الذي أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني بالدقيقة 45.

وتكفل أوناحي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد تفوق المغاربة.

بهذا الفوز يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة بعد الفوز 2 - صفر على الجابون في الجولة الأولى.

في المقابل يتذيل منتخب ليسوتو الترتيب بدون نقاط بخسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1 - 2 أمام النيجر في الجولة الأولى.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.