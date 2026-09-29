نور الدين ولد علي: الملعب وحده معيار الاختيار للمنتخب اليمني

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام أي لاعب يثبت قدرته على تقديم المستوى المطلوب، مشدداً على أن معيار الاختيار بالنسبة له يقتصر على ما يقدمه اللاعب داخل الملعب وفي التدريبات، بعيداً عن أي اعتبارات أو تأثيرات خارج المستطيل الأخضر.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة البحرين غداً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في «خليجي 27»: «إذا كان هناك لاعب في اليمن يستطيع اللعب بمستوى عالٍ، فمرحباً به في منتخب اليمن، ولا يهمني ما يحدث خارج الملعب، وما يهمني هو ما أشاهده في التدريبات وفي المباريات».

ووجه مدرب المنتخب اليمني رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام، داعياً إلى التركيز على المنافسة بين اللاعبين، بدلاً من تبني أسماء بعينها أو دعمها، وقال: «رسالتي للصحافيين هي أن تصنعوا منافسة بين اللاعبين، وليس دعماً لبعض اللاعبين، وأنا أتابع ما يحدث في التدريبات والملعب، وهذا هو المعيار بالنسبة لي».

وعن مواجهة البحرين، أكد ولد علي أن المنتخب اليمني يدخل المباراة بهدف تقديم مستوى يرضي جماهيره، رغم خروجه من حسابات المنافسة على التأهل، وقال: «علينا أن نسعد جماهيرنا المتعطشة، ونحن جاهزون لمواجهة المنتخب البحريني غداً، ونتمنى أن نقدم المستوى المطلوب».

وأضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع المباراة باعتبارها فرصة جديدة لتقييم اللاعبين والاستفادة من التجربة الخليجية، موضحاً أن العمل لن يتوقف بانتهاء البطولة، وإنما ستبدأ مرحلة جديدة من المراجعة والتطوير.

وقال: «بعد نهاية البطولة، سنعمل على جميع الجوانب، ونعرف الأخطاء التي ارتكبناها، وخلال فترة التوقف المقبلة، سنخوض مواجهتين تجريبيتين، بهدف مواصلة العمل وتجهيز المنتخب للمرحلة المقبلة».

وشدد مدرب اليمن على أهمية الخروج من المشاركة في «خليجي 27» بدروس فنية تساعد على بناء المنتخب مستقبلاً، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على رصد جميع التفاصيل، سواء الإيجابية أم السلبية.

وأوضح: «من المهم أن نستفيد من البطولة الحالية، وأن ندون جميع الإيجابيات والسلبيات، ثم نتشاور مع أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم من أجل تطوير الإمكانات والعمل على تحسين مستوى المنتخب».

وأوضح: من المهم أن نستفيد من البطولة الحالية، وأن ندون جميع الإيجابيات والسلبيات، ثم نتشاور مع أعضاء الاتحاد اليمني لكرة القدم من أجل تطوير الإمكانات والعمل على تحسين مستوى المنتخب.