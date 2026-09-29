تالاييتش: البحرين تغادر «خليجي 27» بنتائج سلبية

أكد الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، أن مواجهة اليمن غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات في «خليجي 27»، ستكون صعبة، مشيراً إلى أن «الأحمر» يسعى إلى إنهاء مشاركته في البطولة بصورة أفضل، رغم النتائج السلبية التي حققها في المباراتين الماضيتين.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحافي: «ستكون مواجهة الغد صعبة، خصوصاً بعد النتائج التي حققناها في المباراتين الماضيتين، ولكننا سنركز على أنفسنا، ونسعى إلى تقديم أداء أفضل».

وأضاف: «هذه ستكون آخر مواجهة لنا في البطولة، لكنها ليست المواجهة الأخيرة لي مع المنتخب البحريني، وأعلم أن الجمهور البحريني ليس سعيداً بما قدمناه، ونحن نريد أن نظهر بصورة أفضل».

وتحدث المدرب الكرواتي عن الجوانب البدنية التي ظهرت كأحد التحديات أمام المنتخب البحريني، قائلاً: «الجانب البدني أمر يحتاج إلى التحليل، فقد كانت لدي أفكار إيجابية عن قدرة اللاعبين على الظهور بهذا المستوى، ولكن علينا تطوير كرة القدم لدينا، ونحن لسنا في الوضع الأفضل، ولدينا المهارات والإمكانات، لكن يجب علينا تطوير الجانب البدني».

وأشار تالاييتش إلى أن بعض الأخطاء في مباراة قطر كانت مرتبطة بقلة الخبرة والاستعداد، موضحاً: «في المباراة الأولى أمام قطر كان لدي ستة لاعبين يعملون على أنفسهم، وارتكبوا أخطاء كبيرة، وهذا ليس خطأهم، لأنني لم أقدم لهم المعلومات الكافية حول اللاعبين الذين سيواجهونهم، وعلينا أن نتعلم مما حدث وألا نكرر هذه الأخطاء».

وشدد مدرب البحرين على ضرورة تغيير الصورة في المرحلة المقبلة، وقال: «نغادر هذه البطولة بنتائج سلبية، ويجب أن نغير ذلك مستقبلاً، والوضع لدينا صعب، لكن هذا لا يعني أننا لا نملك القدرات، وعلينا اختيار أفضل طريقة لتغيير هذا الوضع، وعلى اللاعبين أن يظهروا أفضل ما لديهم عند تمثيل المنتخب».

وختم تالاييتش حديثه بالتأكيد على أن المنتخب البحريني كان بحاجة إلى إظهار روح أكبر، كما حدث في النسخة السابقة، موضحاً أن أحد أسباب الصعوبات التي واجهها الفريق يعود إلى غياب الجاهزية التنافسية، وقال: «كان يجب علينا تقديم روح أكبر مثل النسخة الأخيرة، ويجب أن نفهم الصعوبات التي واجهتنا، ومنها أن اللاعبين لم يخوضوا أي مباراة في الدوري قبل انطلاق البطولة الخليجية».