الاتحاد العماني يتمسك بالسكتيوي للمستقبل

يتمسك الاتحاد العماني لكرة القدم بمشروع بناء المنتخب تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي، رغم تعادل «الأحمر» مع العراق وخسارته أمام السعودية بثلاثة أهداف دون مقابل في أول جولتين من «خليجي الديار العربية 27».

ويواجه المنتخب العماني نظيره الكويتي غداً الثلاثاء في ختام دور المجموعات، متطلعاً إلى تعويض نتيجتي المباراتين السابقتين والتمسك بحظوظه المحدودة في التأهل، بعدما حصد نقطة واحدة من مباراتين.

وقال سليمان بن حمود البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، في تصريحات لوسائل الإعلام في جدة على هامش البطولة، إن الاتفاق مع السكتيوي يقوم على بناء منتخب للمستقبل، وإن الاتحاد لم تكن لديه مشكلة حتى لو شارك بالمنتخب الأولمبي، مشدداً على أن بناء الفريق هو هدف المشروع في المرحلة المقبلة.