الكشف عن آلية التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»

استعرضت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم آلية تحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي الديار العربية 27»، خلال اجتماعها الرابع الذي عقدته في جدة بمشاركة محمد بن هزام الظاهري، الامين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي .

وأوضحت اللجنة أن ترتيب المنتخبات في كل مجموعة يُحدد أولاً بحسب مجموع النقاط، وفق المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات، وفي حال تساوى منتخبين أو أكثر، يحتكم إلى النقاط ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بينها. وإذا استمر التعادل، تُطبق المعايير ذاتها مجدداً على مباريات المنتخبات التي لا يزال ترتيبها متساوياً.

وبعد ذلك يُنظر إلى فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، وفي الحالة المنصوص عليها في اللائحة، إذا كان المنتخبان المتعادلان قد التقيا في مباراتهما الأخيرة ولا يزالان على أرض الملعب، تُحسم المفاضلة بركلات الترجيح، ثم يُحتكم، عند الحاجة، إلى نقاط البطاقات التأديبية، وأخيراً إلى القرعة.

واطلعت اللجنة على تقارير مراقبي مباراتي العراق والكويت، والسعودية وعُمان، وناقشت الملاحظات المرتبطة بهما، إلى جانب جداول تدريبات المنتخبات ومواعيد استخدام الملاعب التدريبية المعتمدة.