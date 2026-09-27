«العنابي» إلى النقطة السادسة في «خليجي 27» بالفوز على اليمن

حصد المنتخب القطري «العنابي» نقاط مباراته كاملة أمام نظيره اليمني، بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة «خليجي 27»، المقامة بمدينة جدة السعودية حتى 6 أكتوبر المقبل، ورفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي المنتخب اليمني دون نقاط.

وسجل يوسف عبد الرزاق هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، فيما أهدر أكرم عفيف فرصة مضاعفة تقدم «العنابي» بعدما تصدى الحارس اليمني محمد أمان لركلة الجزاء التي نفذها في الدقيقة 73.

هجوم ودفاع

فرض المنتخب القطري أفضليته على مجريات الشوط الأول، مستفيداً من استحواذه وتحركه المتواصل في مناطق المنتخب اليمني، الذي لجأ إلى التكتل الدفاعي والتمركز بكثافة في الثلث الأخير من ملعبه.

واضطر «العنابي» إلى إجراء تبديل مبكر في الدقيقة 13، بعد تعرض عيسى لاي للإصابة، ليحل جاسم جابر بدلاً منه، قبل أن يواصل المنتخب القطري ضغطه بحثاً عن افتتاح التسجيل.

وفي المقابل، اكتفى المنتخب اليمني بالدفاع والاعتماد على إغلاق المساحات، ولم يغامر هجومياً سوى في محاولة واحدة بالدقيقة 38، ليبقى معظم اللعب في نصف ملعبه، وسط سيطرة قطرية واضحة.

ورغم الاستحواذ والفرص التي سنحت للمنتخب القطري، إلا أن لاعبيه افتقدوا اللمسة الأخيرة وأهدروا أكثر من فرصة سهلة أمام المرمى اليمني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

نفس الأسلوب

واصل المنتخبان في الشوط الثاني نفس أسلوب اللعب، ولم تنجح التبديلات المتتالية التي أجراها المدربان في تغيير شكل المباراة، خصوصاً من جانب المنتخب القطري، الذي واصل إهدار الفرص أمام المرمى اليمني، نتيجة التسرع وغياب التركيز في اللمسة الأخيرة.

وبقي التعادل السلبي قائماً حتى الدقيقة 64، عندما شن «العنابي» هجمة سريعة انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء، وتابعها يوسف عبد الرزاق بلمسة ناجحة في الشباك، معلناً تقدم المنتخب القطري بالهدف الأول.

وحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء في الدقيقة 73، بعد تعرض بيدرو للدفع داخل المنطقة، إلا أن أكرم عفيف أهدر فرصة مضاعفة التقدم، بعدما تصدى حارس اليمن محمد أمان لركلته ببراعة.

وأشعل التصدي حماس لاعبي المنتخب اليمني، الذين اندفعوا نحو الهجوم في الربع ساعة الأخيرة بحثاً عن إدراك التعادل، فيما تراجع «العنابي» إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، دون أن تسفر محاولات الطرفين عن جديد، ليحافظ المنتخب القطري على تقدمه ويحسم نقاط المباراة كاملة.