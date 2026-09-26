المنتخب العراقي يحقق فوزاً مثيراً على نظيره الكويتي





حقق المنتخب العراقي فوزاً دراماتيكياً مثيراً على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدفين، في مواجهة نارية أقيمت مساء السبت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وجاءت ثلاثية العراق بتوقيع زيدان إقبال (د 51)، وسيف رشيد (د 82)، وكرار نبيل في الوقت القاتل (د 90+6)، بينما سجل ثنائية الكويت نجمه يوسف ناصر، هدفين في الدقيقتين (74، و89) وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الكويت البديل العوضي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

شهد الشوط الأول هيمنة هجومية للمنتخب العراقي، الذي نوّع محاولاته عبر العمق والأطراف، ورغم الفرص المحققة التي تهيأت لأسود الرافدين إلا أن قفاز الحارس الكويتي سعود الحوشان، لعب دور البطولة في الحفاظ على نظافة شباك الأزرق الكويتي ببسالة، وفي المقابل، لم يكن الحارس العراقي أحمد باسل ضيف شرف، إذ استبسل في الذود عن مرماه ضد المرتدات الكويتية الخاطفة، كان أبرزها تصديه لتسديدة محسن فلاح الخادعة قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، عندما باغت المنتخب الكويتي منافسه بهجمة سريعة سددها دحام وارتدت من العارضة، ليأتي الرد العراقي فورياً وقاسياً حيث نجح زيدان إقبال في افتتاح التسجيل مستغلاً عرضية متقنة من أحمد قاسم أودعها الشباك بسهولة، ومنح هذا التقدم أسود الرافدين دفعة معنوية كبيرة لمضاعفة النتيجة، ولكن على عكس سير اللعب، اقتنص المنتخب الكويتي ركلة جزاء من مرتدة خاطفة، ترجمها يوسف ناصر بنجاح، مانحاً بلاده هدف التعادل، ولم تدم فرحة الكويتيين بالتعادل كثيراً، إذ انبرى سيف رشيد لعرضية متقنة وحوّلها بالكعب في المرمى بلعبة رائعة مسجلاً ثاني أهداف العراق، غير أن المخضرم يوسف ناصر عاد بهدف التعادل للمرة الثانية بعد متابعته لكرة عرضية حولها داخل المرمى قبل أن يسجل كرار هدفاً قاتلاً للعراق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.