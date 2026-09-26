الكويتي عبدالله جمالي حكماً لمباراة الإمارات والبحرين



أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين الحكم الكويتي، عبدالله جمالي، لإدارة مباراة منتخب الإمارات أمام البحرين، المقررة، غداً الأحد، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي الديار العربية 27».

ويعاون جمالي مواطناه سعود الشمالي، وعلي طالب جراق، فيما يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع، وأسندت مهمة حكم الفيديو المساعد إلى السعودي عبدالله الشهري، ويعاونه الكويتي عبدالله عرب، بينما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، التي تجمع اليمن وقطر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، عُيّن الأردني أدهم مخادمة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه محمد الخلف، وأحمد الرويلي، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع، والسعودي سلطان الحربي مهمة حكم الفيديو المساعد، ويعاونه الصيني فو مينغ.