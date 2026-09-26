تالاييتش: الإمارات أفضل لكننا نبحث عن إسعاد جماهير البحرين





رفع الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني، سقف الاستعداد لمواجهة الإمارات غداً، مؤكداً أن «خليجي 27» دخلت مرحلة صعبة، وأن جميع المنتخبات ما زالت تملك فرصة المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحافي: «نحن أمام بطولة صعبة للغاية، والفرصة ما زالت قائمة أمام الجميع للتأهل إلى نصف النهائي، ولذلك علينا أن نتعامل مع كل مباراة باعتبارها مواجهة حاسمة».

وأضاف: «أهنئ المنتخبات التي حققت الفوز في الجولة الأولى، ومن بينها المنتخب القطري الذي تفوق علينا، لأننا ارتكبنا أخطاء في تلك المباراة، وأنا المسؤول عنها، وسأتولى معالجة هذه الأخطاء، لأن هدفنا الآن واضح، وهو تحقيق الفوز».

وتحدث مدرب البحرين بإيجابية عن منافسه الإماراتي، قائلاً: «المنتخب الإماراتي يقدم كرة قدم عصرية وسريعة، ويملك عناصر مميزة، كما أن وضعه أفضل منا بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى بقيادة زلاتكو داليتش، والذي أرى أنه أفضل مدرب في البطولة، وأتمنى له التوفيق، ولكن ليس في مباراة الغد أمامنا».

وشدد تالاييتش على ضرورة التعامل مع سرعة المنتخب الإماراتي، وقال: «يجب أن نكون أسرع طوال المباراة، وألا نمنح لاعبي الإمارات أي فرصة، لأنهم قادرون على استغلال المساحات وصناعة الخطورة في أي لحظة».

وأشار إلى العلاقة الخاصة بين المنتخب البحريني وجماهيره، مؤكداً أن لاعبيه مطالبون برد الجميل، وقال: «أحب العلاقة بين لاعبي المنتخب البحريني وجماهيرهم، وسأعمل غداً على جعلهم فخورين بمنتخبهم، وتحقيق الانتصار الذي يسعدهم».

ومن جانبه، أكد مهدي عبد الجبار، لاعب المنتخب البحريني، اكتمال التحضيرات لمواجهة الإمارات، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل استعداداته بحضور جميع اللاعبين.

وقال: «استعداداتنا لمواجهة الإمارات ممتازة، وسنواصل التحضير اليوم بحضور جميع اللاعبين، كما أن الجهاز الفني قدم لنا التوجيهات والتعليمات المناسبة للمباراة، ونثق بتكتيك المدرب، وجميع اللاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحسين مستوى المنتخب في المباراة المقبلة».

وشدد عبد الجبار على أن الظروف المناخية لن تكون مبرراً لأي نتيجة سلبية، موضحاً: «سبق لنا اللعب في ظروف وأجواء مناخية مشابهة، ولذلك لن نجعل الطقس عذراً أو مبرراً للخسارة».