«الترتان» يحرم صلاح من مواجهة جنوب السودان

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح قائد الفريق ونجم طرابزون التركي وعدم الدفع به خلال مواجهة جنوب السودان المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم السبت: «جاء قرار الجهاز الفني بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي (الترتان)، حيث فضل حسام حسن عدم المجازفة بصلاح والحفاظ عليه».

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري اتفق مع صلاح قبل مواجهة أنغولا على عدم مشاركته في مباراة جنوب السودان بسبب طبيعة أرضية الملعب.

واستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالتعادل من دون أهداف أمام أنغولا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي.