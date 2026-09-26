لوبتيغي: قطر تحترم اليمن ولا ننظر إلى أي معطيات أخرى





رفض الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب المنتخب القطري، استباق مواجهة اليمن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لـ«خليجي 27»، بالتوقف عند نتائج الجولة الافتتاحية أو الفوارق التي أظهرتها المباريات الأولى، مؤكداً أن تركيز «العنابي» ينصب بالكامل على تحقيق الفوز، ومواصلة مشواره نحو التأهل.

وقال لوبتيغي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة المقررة الأحد: «نتوقع مباراة قوية أمام اليمن، وفي مثل هذه البطولات لا نملك الوقت الكافي للاستشفاء والتعافي، ولذلك سنتعامل مع اللاعبين الأكثر جاهزية، ونركز على التحضير لهذه المباراة المهمة جداً بالنسبة لنا».

وأضاف: «نتوقع أن نواجه منتخباً مختلفاً، كما أن لديهم مدرباً صاحب خبرة كبيرة في التعامل مع هذه البطولة، ونأمل أن نحقق انتصاراً جديداً».

وشدد المدرب الإسباني على أن النتيجة الكبيرة، التي خسر بها اليمن أمام الإمارات في الجولة الأولى لن تكون عاملاً في حسابات المنتخب القطري، قائلاً: «نحن على علم بكل ما حدث في المباراة الأولى، ونعرف أن المنتخب اليمني خسر بأربعة أهداف، لكن المباراة الأولى انتهت تماماً».

وتابع: «كل المنتخبات يمكن أن تخسر أو تفوز، ونحن لا نركز على ما حدث في الماضي، ونحترم الجميع، وتركيزنا منصب على مواجهة اليمن دون النظر إلى أي معطيات أخرى».

ورداً على سؤال بشأن عاصم ماديبو، أكد لوبتيغي أن لاعب الوسط سيكون ضمن حساباته في المباراة، قائلاً: «نحن لم نتأهل بعد، وما زالت أمامنا مباراتان مهمتان، أما ماديبو فسوف يلعب، لأنه يجب أن يلعب».

ومن جانبه أكد سلطان البريك، لاعب المنتخب القطري، جاهزية «العنابي» لخوض المواجهة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب من التأهل.

وقال البريك: «سنحاول الظهور بأفضل صورة وتحقيق الفوز، لأنه يتعين علينا مواصلة الانتصارات من أجل التأهل، ونتوقع أن تكون المباراة أمام اليمن صعبة، ونحن نبحث عن الفوز والنقاط الثلاث. كوننا لاعبين نحن جاهزون للمواجهة، ونحترم جميع منافسينا، وكما قلت، نتوقع مباراة صعبة"».

ويترقب المنتخب القطري المواجهة بهدف تعزيز موقفه في المجموعة الثانية، فيما يسعى المنتخب اليمني إلى قلب الحسابات والظهور بصورة مغايرة عن مباراته الافتتاحية، في مواجهة يتوقع أن تحمل أهمية كبيرة للطرفين.