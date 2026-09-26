بعد أزمة أسعار التذاكر.. «خليجي 27» ينتصر للميزانيات البسيطة



تتجاوز بطولة كأس الخليج العربي تاريخياً حدود المستطيل الأخضر، لتتحول مع كل نسخة إلى مرآة حية، تعكس جغرافية وثقافة واقتصاد المنطقة، وفي النسخة الحالية «خليجي 27»، لم تكن الخطط التكتيكية للمدربين وحدهم من رسم ملامح الإثارة، بل كانت كواليس المدرجات وأسعار التذاكر محور الجدل الأكثر إثارة، فبعد جولة أولى شهدت تبايناً كبيراً وانتقادات حادة حول التكلفة المالية للمشجعين جاء قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم التاريخي بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة بتخفيض أسعار تذاكر الدرجة الموحدة، لتستقر عند 20 و25 ريالاً، وهذا التحول المالي السريع لم يكن مجرد تعديل أرقام، بل كان خطوة تصحيحية ذكية.

لقد كشفت مباريات الجولة الأولى بوضوح عن حجم الفجوة بين طموح اللجان المنظمة والقدرة الشرائية للمشجع البسيط، حيث واجهت البطولة مخاوف فعلية من عزوف جماهيري في بعض اللقاءات نتيجة الأسعار الأولية المرتفعة، ورغم أن مباراة الافتتاح بين السعودية والكويت سجلت رقماً قياسياً حاشداً بلغ 31,245 مشجعاً، إلا أن هذا الزخم أُحيط بمبادرات مجتمعية استثنائية، وتحركات لتدارك الموقف قبل تعديل الأسعار، على عكس بقية مباريات الجولة، التي سجل فيها حضور 10,138 مشجعاً في لقاء الإمارات واليمن، و5,340 مشجعاً في لقاء العراق وعُمان، و4,120 لمواجهة قطر والبحرين، وهو ما جعل التدخل بالسعر الجديد بمثابة طوق النجاة لتعزيز الحضور الجماهيري.

ولعل قرار التخفيض بعد الجولة الأولى ومن واقع الأرقام المحتملة للحضور الجماهيري في بقية المباريات يثبت أن إدارة كرة القدم الحديثة تستمد نجاحها من مرونتها وقدرتها على الإنصات لنبض الشارع الرياضي، بتخليها عن السعي وراء الأرباح المادية المباشرة من مبيعات التذاكر، فتحت اللجان المنظمة الباب للفوز بالأرباح المتمثلة في التلاحم الاجتماعي، وضمان المدرجات الممتلئة، لتوفر قوة دفع كبرى، تسعى من خلالها البطولة الحالية إلى كسر الرقم الإجمالي التاريخي للنسخة السابقة، التي تخطت حاجز الـ 390,990 مشجعاً، ليثبت أن قرار التخفيض هو - في الحقيقة - انتصار للميزانيات البسيطة، التي تستعد الآن لتنصيب نفسها النجم الأول للبطولة من دون منازع.