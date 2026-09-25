البحرين تحتج على مشاركة لاعب قطر مادبو في «خليجي 27»





تقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن أهلية مشاركة لاعب منتخب قطر عصام عمر الحاج مادبو في مباراة المنتخبين ضمن الجولة الأولى من «خليجي الديار العربية 27» بمدينة جدة.

وأوضح راشد عبدالله الزعبي، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، في خطاب الاحتجاج، أن الطلب يستند إلى عقوبة انضباطية سابقة قال إنها صدرت بحق اللاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقضي بإيقافه عن عدد من المباريات الرسمية.

وطلب الاتحاد البحريني من الجهات المختصة التحقق من استيفاء اللاعب مدة العقوبة قبل مشاركته في المباراة، وتطبيق اللوائح المنظمة للبطولة وفق الأنظمة المعمول بها.