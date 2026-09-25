الحكم المغربي جلال جيد يدير مواجهة الكويت والعراق في "خليجي 27"





أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباراتي غدٍ السبت، ضمن اليوم الثالث من منافسات "خليجي 27"، مع انطلاق الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات السعودية والكويت والعراق وعُمان.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الكويت والعراق، المقررة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، في حين يتولى الهولندي داني ماكليلي مهمة الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو، اختير المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعداً له، في حين يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيم الحكام.

وفي المباراة الثانية، التي تجمع السعودية وعُمان، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، أسندت لجنة الحكام المهمة إلى البحريني عمار محفوظ، ويعاونه مواطناه محمد جعفر سلمان وعبدالله الرويمي، في حين يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية الفيديو القطري مشاري الشمري حكماً للفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً له، في حين يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.

وتأتي هذه التعيينات ضمن البرنامج التحكيمي للنسخة 27 من البطولة، التي تجمع بين حكام من دول الخليج وحكام دوليين من خارج المنطقة، بما يعزز تنوع الخبرات التحكيمية ويمنح البطولة حضوراً تحكيمياً دولياً إلى جانب الكفاءات الخليجية.