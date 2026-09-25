تخفيض أسعار تذاكر «خليجي 27»





أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة، تحديث أسعار تذاكر مباريات «خليجي الديار العربية 27»، المقامة في جدة حتى 6 أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة خيارات مناسبة للجماهير وتعزيز حضورها في المدرجات.

وبحسب الأسعار الجديدة بعد التحديث والتخفيض، تبدأ تذاكر دور المجموعات من 20 ريالاً سعودياً للفئة الرابعة، و25 ريالاً للثالثة، و30 ريالاً للثانية، و50 ريالاً للأولى، في حين يبلغ سعر التذكرة 100 ريال سعودي لفئة Premium.

وتبدأ أسعار تذاكر مباراتي نصف النهائي والنهائي من 30 ريالاً للفئة الرابعة، ثم 40 ريالاً للثالثة، و65 ريالاً للثانية، و100 ريال للأولى، وصولاً إلى 150 ريالاً لفئة «Premium»