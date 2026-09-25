طارق السكتيوي: شخصية عمان جاهزة للظهور أمام السعودية





دبي – إيهاب زهدي

أكد المغربي طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب العُماني، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام السعودية السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في "خليجي 27"، مشدداً على أن فريقه سيدخل المباراة بطموح الفوز، مع الحفاظ على هويته وشخصيته داخل الملعب.

وقال السكتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إن لاعبيه تعاملوا مع حالة الإجهاد التي أعقبت مواجهة العراق، مؤكداً أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن المنتخب سيكون في كامل جاهزيته عند انطلاق اللقاء.

وأضاف: "نحن أمام مباراة قوية أمام منتخب سعودي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وندرك صعوبة المهمة، لكننا لا نعاني أي مشكلات ذهنية، ولدينا لاعبون يتمتعون بعقليات جيدة، ويحملون روحاً كبيرة ورغبة حقيقية في إسعاد الجماهير العُمانية".

وشدد المدرب المغربي على ضرورة الجمع بين احترام المنافس والثقة في الإمكانات، قائلاً: "نحترم جميع المنتخبات، وفي الوقت نفسه لا نقلل من قدراتنا، وهذا هو التوازن المطلوب، ونحن جاهزون للمواجهة وسنلعب بقوة وبشخصية المنتخب العُماني".

ومن جانبه، أبدى عبد المجيد البلوشي، لاعب المنتخب العُماني، حماساً كبيراً لخوض المواجهة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الانتصار وتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة.

وقال البلوشي: "متحمسون لخوض المباراة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا تحقيق الفوز، والمنافسة تعني لنا الكثير، خصوصاً أننا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يشعرون بالفخر لتمثيل المنتخب في بطولة مهمة بحجم كأس الخليج".

وأضاف: "بعد مباراة العراق دخلنا أجواء البطولة بشكل أكبر، والمدرب منحنا الثقة، ونريد أن نترجم هذه الثقة إلى أداء ونتيجة تسعد الجماهير العُمانية".

وختم لاعب عُمان حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيقاتل من أجل مواصلة المشوار، قائلاً: "سنبذل كل ما لدينا في المباراة المقبلة، ونسعى إلى الحفاظ على حظوظنا في التأهل إلى الدور نصف النهائي".