سوزا: منتخب الكويت جاهز لتصحيح المسار أمام العراق





رفع البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي، سقف التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق غداً، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في "خليجي 27"، مؤكداً أن "الأزرق" يستهدف الظهور بصورة أفضل وتحقيق الانتصار، بعد خسارته أمام السعودية في الجولة الافتتاحية.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الغد تمثل فرصة جديدة بالنسبة لنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وعلينا أن نلعب بشكل جيد ونقدم أداء أفضل مما ظهرنا عليه أمام المنتخب السعودي، مع العمل من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "نحن هنا من أجل الفوز وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ولذلك نعمل بكل جدية لتعزيز قدراتنا وتحسين مستوى الأداء والوصول إلى أهدافنا المنشودة".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن قوة المنافس تفرض على لاعبيه تقديم مستوى أعلى، موضحاً: "المنتخب العراقي يضم لاعبين محترفين، ولذلك يجب علينا رفع مستوانا في المباراة وتقديم أفضل أداء ممكن".

وتأتي تصريحات سوزا في وقت يبحث فيه المنتخب الكويتي عن استعادة توازنه، بعدما خسر أمام السعودية بهدف دون رد في الجولة الأولى، وهي نتيجة تضعه أمام ضرورة حصد النقاط في مواجهة العراق للحفاظ على حظوظه في المنافسة بالمجموعة.

ومن جانبه، أكد ناصر فالح، لاعب المنتخب الكويتي، أن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة أمام السعودية، مشدداً على رغبتهم في تصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات.

وقال فالح: "نحن غير راضين عن الخسارة أمام السعودية ونتحمل مسؤوليتها، ولذلك نتطلع في مواجهة المنتخب العراقي إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة السابقة، وتقديم مستوى يليق بمنتخبنا من أجل تحقيق الانتصار".

وأضاف: "ندرك صعوبة المباراة، فالمنتخب العراقي منافس قوي، ولذلك يجب أن نتحلى بالتركيز طول اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وتحمل مواجهة الكويت والعراق أهمية مضاعفة للمنتخبين، في ظل بحث كل منهما عن انتصاره الأول في البطولة، بعدما تعادل العراق مع عُمان 1-1 وخسر الكويت أمام السعودية 0-1 في الجولة الافتتاحية.