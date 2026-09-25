أرنولد: أتفهم غضب جماهير العراق وواثق من التعويض أمام الكويت





أكد الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي، أن "أسود الرافدين" يتطلعون لتحقيق الفوز على الكويت، السبت، خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في "خليجي 27" بمدينة جدة.

وقال أرنولد، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "بكل تأكيد ستكون مباراة منتظرة، ونحن نترقبها من أجل تحقيق الفوز، وأدرك غضب جماهيرنا بسبب التعادل أمام عُمان، ولكنني واثق من قوة فريقي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، كما حدث في كأس العالم".

وأوضح المدرب الأسترالي أن بطولة كأس الخليج تمثل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لاختبار عدد من العناصر ومنح اللاعبين الجدد فرصة المشاركة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: "كما قلت سابقاً، نصف الفريق شارك معنا في كأس العالم، في حين أن النصف الآخر من اللاعبين جدد، ونريد منحهم الفرصة واختبار قدراتهم، وسنجري بعض التغييرات في مباراة الغد أمام الكويت".

ويبحث المنتخب العراقي عن انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام عُمان في الجولة الافتتاحية، في حين يواجه منتخب الكويت بهدف تعويض جماهيره واستعادة موقعه في حسابات المنافسة على التأهل.

ومن جانبه، شدد أمير العماري، لاعب المنتخب العراقي، على أهمية تحقيق الفوز أمام الكويت، مؤكداً رغبة اللاعبين في تعويض الجماهير عن التعادل في المباراة الأولى.

وقال العماري: "بعد التعادل مع منتخب عُمان، نتطلع إلى الفوز على منتخب الكويت من أجل تعويض جماهيرنا، وتنتظرنا مباراة قوية غداً أمام منتخب الكويت المتطور، وسنرى ما سيطلبه منا المدرب لتنفيذه داخل الملعب".