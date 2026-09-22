عمر آل علي يقود طاقم التحكيم الإماراتي في قمة العراق وعمان الخليجية



اختير طاقم التحكيم الإماراتي المكون من عمر آل علي حكماً للساحة، ومحمد أحمد الحمادي مساعداً أول، وجاسم آل علي مساعداً ثانياً، ومحمد عبيد لإدارة تقنية الفيديو، لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخبي العراق وعُمان.



وستكون المواجهة أولى مباريات البطولة المقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وستجرى ضمن المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم أيضاً منتخبي السعودية والكويت.



من ناحية أخرى، شارك حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة الحكّام في الاتحاد الخليجي، في اجتماع اللجنة الذي عُقد في جدة، استعداداً لانطلاق البطولة الخليجية.



وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الأمور المتعلقة بالتحكيم، وأبرزها برنامج إعداد الحكام الذين تم اختيارهم للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية، وتدريبات خاصة لتقنية حكم الفيديو المساعد، مع التركيز على أحدث التعديلات في قوانين اللعبة وآليات تطبيقها، ومناقشة عدد من الحالات التحكيمية وقراراتها.



كما حرصت اللجنة على تنظيم سلسلة من المحاضرات التعريفية للأجهزة الفنية واللاعبين في المنتخبات المشاركة، وتناولت أبرز التعديلات والتعليمات التحكيمية المعتمدة، مدعومة بلقطات وحالات تطبيقية لتوضيح القرارات وآلية التعامل معها خلال المباريات، إلى جانب الأمور المتعلقة بسلامة اللاعبين والحد من إهدار الوقت، وكذلك شرح الآلية الجديدة للتعامل مع حالات علاج حارس المرمى، بما يضمن إلمام اللاعبين والأجهزة الفنية بالتعليمات التي سيتم تطبيقها خلال البطولة.