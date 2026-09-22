لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي تناقش ملفات «خليجي 27»



شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي، نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماع لجنة المسابقات الذي عُقد أمس في جدة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة. يأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات التنظيمية النهائية لانطلاق بطولة خليجي الديار العربية «خليجي 27».



تناول الاجتماع الملفات التنظيمية المرتبطة بإدارة المنافسات وسير المباريات، إلى جانب الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات ومواعيد استخدام ملاعب التدريب المعتمدة، بما يضمن تنفيذ البرامج الفنية للمنتخبات المشاركة وفق الجدول المعتمد للبطولة.

وأصدرت لجنة المسابقات التعيينات الخاصة بمراقبي المباريات منذ اليوم الافتتاحي للبطولة وحتى الدور نصف النهائي، لضمان سير المنافسات وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.