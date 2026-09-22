اللجنة الإعلامية لـ«خليجي 27» تعقد اجتماعها الرابع



عقدت اللجنة الإعلامية في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها الرابع، اليوم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على هامش الاستعدادات الخاصة بانطلاق بطولة خليجي الديار العربية «خليجي 27» التي تنطلق منافساتها غداً الأربعاء.



حضر الاجتماع سالم النقبي، مدير إدارة الإعلام في اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الخليجي، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة، حيث تم الاطلاع على آخر الاستعدادات الإعلامية للبطولة، منها المركز الإعلامي الرئيسي وقاعة المؤتمرات الصحفية والمراكز الإعلامية في الملاعب، بما يضمن توفير بيئة عمل متكاملة ومناسبة لممثلي وسائل الإعلام طوال فترة المنافسات.



كما تم استعراض الدليل الإعلامي الرسمي للبطولة، الذي أعدته اللجنة المنظمة ويحتوي على المعلومات الخاصة بالبطولة، فيما تم اعتماد آلية توزيع الشارات الإعلامية الخاصة بالمصورين وممثلي القنوات غير المالكة للحقوق، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.