ضربة قاضية لرمضان صبحي .. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات



رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، لتؤيد بذلك العقوبة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وكان رمضان صبحي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد قرار «كاس»، في محاولة لإلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة عليه في قضية المنشطات.

وبقرار المحكمة الفيدرالية، تستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق اللاعب، بما يمنعه من ممارسة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم طوال فترة العقوبة.

وتعود القضية إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات على خلفية مخالفة للوائح مكافحة المنشطات، بعد الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا