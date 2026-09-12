الهلال والمريخ يتقدمان في دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الهلال السوداني على ضيفه إيجل نوار بطل بوروندي بنتيجة 1 - 0 السبت، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل أحمد سالم هدف المباراة الوحيد، ليكرر الهلال تفوقه على متصدر الدوري البوروندي وحامل اللقب، بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بنتيجة 2 - 0، حيث كان ياسر جوباك وأحمد سالم قد سجلا ثنائية الفريق السوداني، لتكون النتيجة الإجمالية فوز الهلال 3 - 0.

ويسعى الهلال لمواصلة مشواره في البطولة القارية العريقة، والتي لم يفز بها من قبل لكنه وصل للمباراة النهائية مرتين خسرهما في نسختي 1987 و1992.

وتأهل فريق المريخ السوداني إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على حساب نظيره الزامبي باور ديناموز.

وفاز المريخ 1 - 0 على مضيفه باور ديناموز، ليكرر نتيجة مباراة الذهاب نفسها ويتأهل عن دور الـ64 بنتيجة إجمالية 2 - 0.

سجل الهدف الوحيد المهاجم القادم من مدغشقر جيل رازفيمارو، ليقود المريخ لمواصلة التقدم في البطولة.

ويسعى المريخ لمواصلة التقدم في البطولة والوصول إلى دور المجموعات، علماً بأن أفضل إنجازاته كان الوصول إلى نصف النهائي وذلك في نسخة عام 2015، لكن أفضل إنجازاته القارية بشكل عام كان الفوز ببطولة أبطال الكؤوس عام 1989.