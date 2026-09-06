رفض تخفيض راتبه.. انتهاء العلاقة بين حكيم زياش والوداد المغربي

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم الأحد، فسخ العقد الذي يربطه بالنجم المغربي حكيم زياش بالتراضي. وقال النادي المغربي في بيان رسمي: «يعلن نادي الوداد الرياضي عن توصله إلى اتفاق مع اللاعب حكيم زياش يقضي بفسخ العقد الذي يجمع الطرفين بالتراضي».

وأضاف البيان: «حكيم، قد لا تكون هذه التجربة قد امتدت بالقدر الذي كنا نطمح إليه، لكن ارتداءك للقميص الأحمر سيظل ذكرى خاصة، وحضورك بين مكونات النادي سيبقى جزءاً من قصة لا تنسى».

وأكمل النادي: «كنت واحداً منا، وستظل دائماً جزءاً من عائلة الوداد الرياضي، والأندية الكبرى لا تُقاس فقط بالسنوات التي يقضيها اللاعبون داخلها، بل بالأثر الذي يتركونه في نفوس جماهيرها». وختم الوداد بيانه بشكر حكيم زياش، متمنياً له التوفيق في مسيرته.

وفي أكتوبر الماضي، انضم حكيم زياش إلى صفوف النادي البيضاوي في صفقة انتقال مجانية. وانتقل زياش إلى الوداد بعد انتهاء ارتباطه بنادي الدحيل القطري وفشل توقيعه مع نادي إلتشي الإسباني في تلك الفترة.

ووفق تقارير وسائل إعلام مغربية، وجد حكيم زياش نفسه خارج حسابات الإدارة الجديدة للنادي، بعدما كان يخطط لمواصلة مشواره مع الفريق الأحمر.

وبدأ زياش تحضيراته للموسم الجديد قبل أن يتم استبعاده من مباراة ودية، ثم استُبعد من قائمة الفريق المتوجهة إلى مدينة أكادير، جنوب المغرب، لخوض المعسكر الإعدادي، بقرار من رئيس النادي.

وكسر زياش الصمت وخرج عبر حسابه على إنستغرام، ووجه انتقادات مباشرة إلى رئيس النادي إبراهيم العسري.

واتخذ الملف منحى قانونياً بعدما استعان زياش بمفوض قضائي لتوثيق وضعيته داخل ملعبَي التداريب في مركب محمد بن جلون، بعد إبلاغه بالبقاء في الدار البيضاء ومواصلة التدريبات بشكل فردي.

وأشارت التقارير إلى أن الوضع المالي للاعبين يثقل كاهل إدارة النادي الأحمر، خصوصاً بعدما رفض زياش تخفيض مستحقاته المالية، ما دفع النادي لفسخ العقد.