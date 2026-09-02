قمة الفيصلي والوحدات تفتتح منافسات الدوري الأردني

تنطلق، غداً الخميس، منافسات النسخة الرابعة والسبعين من الدوري الأردني لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027، وسط ترقب جماهيري كبير وحماس من الأندية الـ10 للظفر باللقب، وتشهد المرحلة الأولى مواجهة قمة تقليدية بين الغريمين الفيصلي والوحدات.

ويُتوقع أن تحمل هذه النسخة أجواء مليئة بالإثارة والندية، إذ تقام للمرة الثانية بنظام جديد من ثلاث مراحل، ذهاباً وإياباً ومرحلة ثالثة وأخيرة. وتشهد المرحلة الافتتاحية مواجهة قمة تقليدية مبكرة بين قطبي العاصمة الفيصلي والوحدات، مساء الجمعة، في ستاد عمّان الدولي.

وتُوّج الفيصلي في افتتاح الموسم الحالي بلقب الكأس السوبر بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق، وذلك بعد تخطيه الوحدات 2-1 في نصف النهائي، والحسين في النهائي بالنتيجة عينها.

ويبدو الفيصلي بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى في أعلى جاهزية، بعد تعزيز صفوفه بكوكبة من اللاعبين المحليين أبرزهم أحمد العرسان وأنس العوضات وإحسان حداد وعبدالله الفاخوري، إضافة إلى أربعة لاعبين محترفين، بحثاً عن استعادة اللقب الذي تُوّج به 35 مرة آخرها عام 2022.

ويسعى الوحدات إلى مصالحة جماهيره ورد اعتباره أمام الفيصلي، معتمداً على المدرب الوطني وسيم البزور وكوكبة من اللاعبين الشباب، على الرغم من التأخر في إبرام تعاقداته مع لاعبين محليين ومحترفين. ويدرك الوحدات صعوبة المنافسة على اللقب الذي تُوّج به 17 مرة آخرها قبل ستة أعوام.

وتنطلق مباريات المرحلة الأولى الخميس، فيلتقي البقعة مع دوقره على ملعب البترا، وتُستكمل الجمعة بمواجهة شباب الأردن والرمثا على ملعب الملك عبدالله الثاني. وتُختتم السبت بمواجهة بين العربي والسلط على ملعب البترا، والحسين والجزيرة على ملعب الملك عبدالله الثاني.

ويحمل الحسين لقب بطولة الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة، ليصبح منافساً قوياً على الألقاب إلى جانب الفيصلي والوحدات، الفريقين الأكثر تتويجاً بالألقاب في كرة القدم الأردنية.

ويشهد الدوري اعتماد حكم الفيديو «في أيه آر» للمرة الأولى، علماً أنه اعتُمد خلال مباريات الكأس السوبر الأخيرة.