حسام حسن مدرباً لمنتخب «الفراعنة» حتى مونديال 2030

جدد الاتحاد المصري لكرة القدم عقد مدربه حسام حسن حتى عام 2030، وذلك بعد قيادة منتخب «الفراعنة» إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح حسام حسن في قيادة مصر إلى تحقيق أول فوز في كأس العالم، الصيف الماضي في أمريكا الشمالية عندما تغلبت على حساب نيوزيلندا 3-1، ثم إلى تخطي الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، أمام أستراليا بركلات الترجيح.

3-2. وكان تعاقد حسن مع الفراعنة قد انتهى قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي دور الـ16 تقدم المصريون على الأرجنتين 2-0 حتى الدقيقة 79، قبل أن يقلب ليونيل ميسي ورفاقه الطاولة.

وأكد الاتحاد أن حسام حسن والجهاز الفني للمنتخب قاموا بتوقيع التعاقد الجديد الممتد حتى نهاية كأس العالم 2030 والمقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وذكر بيان الاتحاد أن تجديد التعاقد يأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الاستقرار للجهاز الفني لمنتخب مصر، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفق الأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.

ويتولى حسام حسن «60 عاماً»، الهداف التاريخي للمنتخب، الإشراف على مصر منذ مارس 2024، حيث بلغ معه نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب التي أنهاها في المركز الرابع، قبل بلوغ دور الـ16 في مونديال 2026. وقاد حسن المنتخب في 35 مباراة، حيث فاز في 20 وتعادل في 9 وخسر 6 مباريات.

ويستعد منتخب مصر لبدء تصفيات كأس الأمم 2027، حيث يواجه أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 سبتمبر، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً ملاوي.