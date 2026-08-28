الأهلي يهزم زد بثنائية في الدوري المصري

فاز الأهلي على مضيفه زد 2 - 0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بيراميدز المتصدر، ومتفوقاً بفارق الأهداف عن كل من طلائع الجيش والمصري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد زد عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.

وتقدم الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 21، وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز سيراميكا كليوباترا على مضيفه الاتحاد السكندري 3 - 1.

وتقدم سيراميكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق أحمد بلحاج، ثم أضاف مروان أوتاكا الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 77 سجل حسام حسن هدف تقليص الفارق للاتحاد السكندري، غير أن جراديشار سجل الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 79.

وحصل سيراميكا كليوباترا على أول ثلاث نقاط في مشواره بعدما خسر في الجولة الأولى أمام القناة 1 - 2، فيما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع الزمالك في الجولة ذاتها.