«سموحة المصري» بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة

توّج فريق سموحة المصري بلقب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2026، بعد فوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/صفر، في نهائي البطولة مساء أمس بصالة الأكاديمية في أبوظبي. أقيمت البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وتأتي استضافتها في إطار رؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الرامية لتوسيع نطاق المنافسات الرياضية النسائية، وتوفير فرص تنافسية تسهم في تطوير قدرات اللاعبات واكتسابهن الخبرات، بما يدعم مسيرتهن الرياضية ويعزز حضور الرياضة النسائية في المشهد الرياضي الإماراتي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في القطاع الرياضي.

وقامت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بتتويج فريق سموحة المصري بالمركز الأول، وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بالمركز الثاني، وفريق 6 أكتوبر المصري بالمركز الثالث.

شاركت في البطولة 6 فرق هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وسلوى الصباح الكويتي، ووادي فينان الأردني، و6 أكتوبر المصري، والشرطة السوري، وسموحة المصري. وهنأت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، فريق سموحة المصري باللقب، مشيدة بالمستوى الفني للفرق المشاركة على مدار أيام البطولة، لا سيما أن البطولة فرصة مهمة لخوض تجارب تنافسية واكتساب الخبرات، بما يعكس حرص الأكاديمية على توفير منصات تدعم تطور الرياضة النسائية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي.