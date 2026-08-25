وزارة الرياضة المصرية تحقق في واقعة لاعب منتخب المصارعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية متابعة واقعة مغادرة زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنها تواصلت بشكل فوري مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق في الواقعة، مع رفع تقرير تفصيلي يتضمن كافة الملابسات والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضافت أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال اللاعب واتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت جميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى مصر، بما يتضمن الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة والمعمول بها.

وأشارت إلى أن قرار سفر البعثة تضمن الالتزام بإعادة جميع أفرادها إلى مصر عقب انتهاء المنافسات، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لسفر البعثات الرياضية.

وكشفت الوزارة عن توقيع ولي أمر اللاعب زياد حجاج قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا على إقرار بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر.

ووجهت الوزارة بضرورة موافاتها بجميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية تمثل شرفًا ومسؤولية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون.