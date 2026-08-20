التوأم حسن يستغرب توقيت خطابات «فيفا» بالتزامن مع مفاوضات التجديد





أعرب مصدر مقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن عن استغرابه من توقيت الخطابات التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن فتح إجراءات تأديبية ضدهما، على خلفية تصريحاتهما عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الخطابات وصلت بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء مشاركة منتخب مصر في البطولة، متسائلًا عن أسباب صدورها في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال المونديال أو عقب المباراة مباشرة.

وأضاف المصدر أن توقيت الخطابات يثير استغراب التوأم، خصوصًا أنها تتزامن مع المفاوضات الخاصة بتجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وتساءل المصدر: «لماذا صدرت هذه الخطابات الآن؟ ولماذا لم تصدر وقت إقامة البطولة، رغم صدور العقوبات الخاصة بالوقائع الأخرى التي شهدتها المباريات؟ ومن وراء ظهورها في هذا التوقيت؟».

وأكد المصدر أن التوأم يشعر باستغراب شديد من توقيت الخطابات، في ظل تزامنها مع فترة التفاوض بشأن استمرار الجهاز الفني مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.