المصرية شاهندا تدخل تاريخ الكرة الأفريقية

تسجل الحكمة المصرية شاهندا المغربي إنجازاً تاريخياً بعدما اختارها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات بين الكاميرون ومالاوي.

وأعلن المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم الأحد اختيار شاهندا المغربي حكماً للساحة في النهائي، لتصبح بذلك أول حكمة مصرية وعربية تدير المباراة النهائية للبطولة منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويضم طاقم التحكيم المساعد الموريشوسية كوينسي كلوديا فيكتوريا والتونسية هدى عافين، بينما تتولى أمادوم فينيسيا مهمة الحكم الرابع، والبنينية نافيساتو ياكين مهمة الحكم الاحتياطي.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تتولى التونسية دورصاف جنواطي المهمة، ويعاونها المغربي زكريا بشطاوي وليتيسيا أنتونيلا فيانا، فيما أسندت مهمة مراقبة الحكام إلى السنغالية فاتو جاي.

ويأتي اختيار شاهندا المغربي لإدارة النهائي تتويجاً لمسيرتها في التحكيم الأفريقي، ويعكس حضوراً متزايداً للتحكيم النسائي المصري على الساحة القارية، بعدما نجحت الحكمة المصرية في الوصول إلى واحدة من أبرز المباريات في أجندة كرة القدم الأفريقية للسيدات.

ويمثل نهائي البطولة محطة بارزة في مسيرة المغربي، خصوصاً أن إدارة المباراة النهائية تتطلب اختيار طاقم تحكيم يتمتع بخبرة وكفاءة عالية، في ظل أهمية اللقاء وضرورة التعامل مع القرارات التحكيمية الحاسمة تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير.

وشاهندا المغربي حسب روسيا اليوم من مواليد ديسمبر 1989، وبدأت مسيرتها الرياضية لاعبة كرة قدم قبل أن تنتقل إلى مجال التحكيم، ثم حصلت على الشارة الدولية وأصبحت ضمن قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2017.

ولم يكن ظهورها في نهائي البطولة القارية مفاجئاً، إذ تملك خبرة متراكمة في البطولات الأفريقية، وسبق للمغربي المشاركة في نسختي 2022 و2024 من كأس أمم أفريقيا للسيدات، قبل أن تحصل على فرصة إدارة المباراة النهائية في نسخة 2026، كما أدارت في النسختين السابقتين مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتمتد خبرتها أيضاً إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات، حيث شاركت في نسخ البطولة منذ انطلاقها، إلى جانب مشاركتها في منافسات دولية تابعة لـ«فيفا»، من بينها كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً 2024 في كولومبيا.

كما صنعت المغربي سابقة مهمة في كرة القدم المصرية، بعدما أصبحت أول حكمة تتولى إدارة مباراة رسمية في الدوري المصري الممتاز للرجال، في لقاء سموحة وفاركو عام 2022، في خطوة اعتبرت محطة بارزة في مسيرة التحكيم النسائي المصري.

وفي يونيو 2026 اختار الاتحاد المصري لكرة القدم شاهندا المغربي ضمن حكام النخبة المشاركين في الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للسيدات، مشيراً إلى أن اختيارها جاء في ضوء الأداء الذي قدمته خلال مسيرتها التحكيمية.